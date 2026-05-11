“Tem razão em ficar braba”: jogadores do Grêmio falam sobre a pressão da torcida com o time no Z-4

Gabriel Mec foi um dos que conversou com a imprensa após a partida. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A derrota para o Flamengo, que derrubou o Grêmio para o 17º lugar no Brasileirão, aumentou a pressão sobre o técnico Luís Castro e sobre os jogadores. Após o 1 a 0 deste domingo, alguns atletas avaliaram a situação.

Gabriel Mec lamentou a perda da invencibilidade em casa no Brasileirão, mas reconheceu a superioridade do Flamengo. Mas emendou:

— A torcida tem razão em ficar braba. O Grêmio tem de vencer sempre. São três pontos de diferença do sétimo para o 17º, vamos voltar a vencer para subir na tabela.

O zagueiro Balbuena reforçou o aspecto de remontagem do Grêmio na comparação com a solidez do Flamengo:

— Pressão sempre existe. Não olhamos nesse sentido, o campeonato não acaba hoje. Se tivéssemos vencido, também falaríamos que temos coisas a melhorar. Estamos em reconstrução, enfrentamos um adversário que joga junto há muito tempo, muito qualificado. Tiramos muitas lições. Estamos em um clube com muita pressão, é normal. Cabe a nós assumir essa responsabilidade.