Técnico e jogador exaltam volta por cima de Pavon no Grêmio: "Nunca devemos desistir"

Pavon finalizando contra o Palestino, na quarta-feira (21). Lucas Uebel / Grêmio

Normalmente contestado pela torcida, Pavon teve a sua atuação na vitória do Grêmio sobre o Palestino, na quarta-feira (20), exaltada pelo técnico Luís Castro e pelo colega Noriega. O camisa 7 do Tricolor marcou o segundo gol dos 2 a 0, e foi eleito o melhor em campo na transmissão da Rádio Gaúcha.

O argentino foi contratado pelo Tricolor em 2024 por US$ 4 milhões, ou R$ 19,8 milhões na cotação da época. Não teve bom rendimento como atacante, perdeu espaço e apreço com a torcida. Mas o atual treinador achou uma nova função, a lateral-direita, na qual ele é o titular.

— O que posso dizer sobre o Pavon? Posso dizer que nós nunca devemos desistir. Por mais pressionados que estejamos ao longo das nossas vidas, devemos ser resilientes e continuar o nosso caminho — destacou Luís Castro na noite de quarta (20).

Após o gol pela Sul-Americana, o grupo comemorou muito com o atleta o fim da seca de 65 jogos sem marcar. Até o goleiro Weverton saiu da sua meta para parabenizá-lo.

Em entrevista na zona mista, o volante Noriega revelou ser amigo de dividir o mate com Pavon, e que ficou feliz pelo companheiro.

— Muita felicidade. Nós sabemos como ele está trabalhando no dia a dia. Eu tô sempre junto com ele, pela amizade que nós temos, pelo mate que sempre bebemos juntos. Todo mundo parabenizou ele porque foi um golaço também. Esperamos que continue fazendo gols e ajudando muito o time como sempre.

Para o técnico Luís Castro, um fator determinante para a atuação do argentino foi o maior tempo de descanso. Suspenso, ele não enfrentou o Bahia no último domingo (17).

— Hoje o Pavon foi o destaque do jogo. Será que ele não foi o destaque porque não jogou o último jogo? Será que ele não apresentou acima as suas capacidades? Acima de todos os outros, a forma como andou em campo não foi notória? — questionou.

Na atual temporada, Pavon atuou em 27 das 34 partidas do Grêmio, com um gol e uma assistência. Apenas Carlos Vinícius, Weverton, Amuzu e Enamorado estiveram mais vezes em campo.