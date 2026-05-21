Grêmio

"Muita felicidade"
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Técnico e jogador exaltam volta por cima de Pavon no Grêmio: "Nunca devemos desistir"

Lateral marcou um dos gols do Tricolor na vitória sobre o Palestino

Lucas Katsurayama

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