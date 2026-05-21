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Sustentar os guris, resiliência de Pavon e calendário: o que disse Luís Castro após vitória do Grêmio sobre o Palestino

Grêmio depende de uma vitória na última rodada para ser líder do grupo

Zero Hora

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