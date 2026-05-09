Site especializado em análises de jogadores coloca argentino do Grêmio em destaque

Atacante virou o dono da lateral direita do Grêmio. Albari Rosa / AFP

O Grêmio fez uma postagem em suas redes sociais na noite de sexta-feira (9) com um levantamento feito pelo SofaScore, site especializado em análises de jogadores. Segundo os dados apresentados, Pavón aparece como o lateral-direito com melhor nota média da Série A.

O recorte utilizado para a comparação envolve o início da trajetória do argentino atuando improvisado na função. Ao todo, são 17 jogos, com uma assistência, três grandes chances criadas, 25 passes decisivos, 32 desarmes, entre outros quesitos que o deixam com nota geral de 7,26.

É justamente essa nota que o coloca como o melhor jogador da posição neste momento da temporada. Para chegar ao número, o site soma todas as avaliações recebidas por Pavón nas 17 partidas em que atuou como lateral improvisado e divide pela quantidade de jogos, chegando à média que o coloca no topo da função.

Os números levantados ainda apontam 27% de acerto nos cruzamentos, 112 ações defensivas e 97 bolas recuperadas pelo camisa 7 na nova função exercida na temporada de 2026 sob o comando de Luís Castro, que conta com Marcos Rocha como reserva imediato e João Pedro no departamento médico.

— Pavon não é muito querido da torcida, mas o Grêmio ganha um jogador que faz várias funções, tem espírito de missão, ambicioso e determinado. Admiro gente que trabalha e é honesta — destacou Luís Castro após a conquista do Gauchão.

Confira o levantamento do Sofascore:

Montagem Sofascore/twitter