Sequência em casa pode redefinir o momento do Grêmio na temporada

Luís Castro ainda define esquema e formação ideal do time. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A partir desta quarta-feira (20), o Grêmio inicia a sequência dos últimos quatro jogos antes da parada do calendário para a disputa da Copa do Mundo. Depois de uma série recente de viagens, Luís Castro e os jogadores não precisarão embarcar novamente em um avião para jogar até o final de maio.

Os próximos quatro compromissos serão todos em Porto Alegre, com o calor da torcida na Arena. A expectativa é aproveitar a sequência em casa para somar pontos importantes e ganhar embalo em um momento decisivo da temporada.

Os próximos compromissos contemplam duas competições: Copa Sul-Americana e Brasileirão. A primeira missão é vencer o Palestino nesta quarta para manter as chances de classificação como primeiro de sua chave. O Torque, adversário na semana que vem, lidera o Grupo F da competição sul-americana, com nove pontos. O Tricolor é segundo, com sete.

Depois do empate com o Bahia, no último domingo, Castro definiu os objetivos gremistas.

— A prioridade imediata era classificarmos na Copa do Brasil, que foi atingido. O segundo, a médio prazo, é sair do Z-4 até a parada e colocar em situação diferente. E o objetivo a longo prazo é aproximarmos da zona de Libertadores para depois lutarmos por ela no momento certo. Agora queremos continuar na Sul-Americana e sair do Z-4 — comentou o técnico Luís Castro.

Time indefinido

A questão a ser esclarecida nos próximos dias é qual time será escalado. A comissão técnica não teve receios em realizar alterações de um jogo para o próximo. Do esquema tático aos nomes em campo, o Grêmio continua em busca de uma forma definitiva.

— Grande equipes do mundo conseguem variar sistema e implementar dinâmicas na variações. Temos que resguardar a equipe para alcançar as coisas — disse o treinador.

A principal notícia da semana será o retorno de um dos principais jogadores do grupo ao time. Arthur, na reta final da recuperação de lesão muscular, estará disponível em breve. Provavelmente não aconteça nesta quarta, contra o Palestino, mas a comissão técnica tem confiança em contar novamente com o meio-campista para a partida deste sábado contra o Santos. Um retorno considerado fundamental para reequilibrar um time em busca de respostas.

A aposta de momento, mesmo com uma tentativa diferente contra o Confiança, é no sistema com três zagueiros. No entanto, o técnico não descarta um retorno ao modelo com dois zagueiros, dois volantes e um meia para os próximos compromissos.

— O que mais queremos é ver a torcida feliz, já perdemos com dois zagueiros e com três, já ganhamos com dois e três. Não sou um vendedor de ilusões, eu trabalho todos os dias. Essa promessa que faço a torcida — afirmou.

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As definições começam a tomar corpo nesta terça. Após a folga dada aos jogadores que atuaram em Salvador, o grupo todo iniciará a preparação para a partida desta quarta contra o Palestino no CT Luiz Carvalho.

Fora dos titulares contra o Bahia, Gabriel Mec retornará ao time contra os chilenos. O meia está suspenso da partida do próximo final de semana contra o Santos.