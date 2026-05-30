Sem saber se permanece no Grêmio, Arthur lamenta momento do time: "Temos que ter humildade"

Corinthians virou a partida na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Se esse for o último jogo de Arthur com a camisa do Grêmio, o meio-campista não ficará contente com a atuação da equipe gremista. Após sair vencendo na Arena, o Tricolor viu o Corinthians virar a partida por 3 a 1 e ficou próximo da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Capitão e uma das referências da equipe de Luís Castro, o camisa 8 lamentou o momento vivido pelo Grêmio na temporada.

— Realmente, temos que ter humildade para treinar e melhorar. Não estamos no ritmo que gostaríamos de estar. Acho que esse momento é assumir a responsabilidade. Sabemos que não acabou nada, estamos vivos na Sula, Brasileiro ainda falta muito. Situação que não é confortável e não estamos felizes. Não tem outro caminho do que trabalhar. Não vai mudar em um toque de mágica.

Questionado se permanecerá após a parada da Copa do Mundo, Arthur reafirmou sua vontade de continuar atuando em Porto Alegre. No entanto, reforçou que a escolha depende de um acordo entre Juventus e Grêmio.

— Minha vontade é de permanecer, mas não depende só de mim. Depende de coisas. Estou fazendo o possível para isso. Ainda tenho muito o que fazer no Grêmio. É minha casa e onde eu me sinto feliz. Não posso dar menos que 100%. A torcida merece esse carinho e respeito.

A derrota deixa o Z-4 novamente como preocupação antes dos jogadores saírem de férias. Até a reapresentação, marcada para o dia 17 de junho, a possibilidade de mudanças estará em pauta no clube. A primeira partida, na volta da Copa do Mundo, será contra o Bolívar-BOL pelos playoffs da Sul-Americana no dia 22 de julho.