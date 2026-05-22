Sem Neymar e pressionado: como chega o Santos para enfrentar o Grêmio

Gabigol deve ser o substituto de Neymar. Raul Baretta / Santos FC.

O Grêmio tem um confronto decisivo na luta contra o Z-4 neste sábado (23), na Arena. Em 15º na tabela, o Tricolor encara a partir das 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Santos, 16º colocado. Ambos têm os mesmos números de pontos — 18 — e são os dois primeiros fora da zona da degola.

O Peixe chega para o confronto desfalcado e sem o seu principal nome. Convocado para a Copa do Mundo por Ancelotti, Neymar trata de um edema muscular na panturrilha.

Além do camisa 10, o técnico Cuca também não poderá contar com o meia Álvaro Barreal. O argentino havia sido expulso diante do Coritiba e, apesar de ter escapado de uma punição maior no STJD, cumprirá suspensão automática justamente contra o Grêmio.

Retornos importantes

Por outro lado, o Santos pode ter reforços importantes para o duelo direto. O zagueiro Luan Peres e o lateral-esquerdo Escobar têm chances de retornar à equipe.

Luan Peres segue o protocolo de concussão da CBF após sofrer uma pancada no rosto na partida contra o Coritiba, enquanto Escobar foi preservado do compromisso pela Sul-Americana por dores musculares, mas não teve lesão constatada.

Time pressionado

A preparação santista para o jogo acontece sob pressão. Na quarta-feira (20), o time abriu 2 a 0 mas cedeu empate ao San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana, aumentando a desconfiança da torcida em meio à campanha irregular no Brasileirão.

No torneio continental, é o lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos em cinco jogos — para avançar, precisa vencer o Cuenca na última rodada e contar que o Recoleta não vença o San Lorenzo. No Brasileirão, o Santos ocupa a 16ª posição e está fora do Z-4 apenas pelo saldo de gols superior ao do Corinthians, 17º.

Para piorar, o Peixe não vence na Arena há sete anos. A última vitória santista em Porto Alegre, contra o Grêmio, foi pelo Brasileirão de 2019.

Substituto de Neymar e provável time

Contra o Grêmio, Gabigol tende a ser o substituto do Neymar. O Tricolor está entre as vítimas preferidas do ex-atacante flamenguista, com sete gols em 27 jogos.

Para o duelo na Arena, Cuca deve mandar a campo a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva (Gustavo Henrique) e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol.