Grêmio

Confronto direto
Notícia

Sem Neymar e pressionado: como chega o Santos para enfrentar o Grêmio

Camisa 10 do Peixe é desfalque por conta de lesão. Equipes se enfrentam na Arena buscando se afastar do Z-4

Leo Bender

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS