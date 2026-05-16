Seguir no Z-4 ou subir à primeira parte da tabela: quais os cenários para o Grêmio na 16ª rodada do Brasileirão

Time de Luís Castro olha com atenção aos jogos paralelos na rodada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 16ª rodada do Brasileirão pode representar muito para o Grêmio. De um salto importante na tabela ou o aumento da preocupação com a zona de rebaixamento. O time de Luís Castro enfrenta o Bahia, fora de casa, neste domingo (17), às 16h, em confronto direto pela parte intermediária da tabela.

Com 17 pontos e primeiro dentro do Z-4, o Tricolor inicia a rodada apenas um ponto atrás de seis equipes que aparecem logo acima. O equilíbrio da tabela aumenta o peso dos resultados paralelos, especialmente porque há confrontos diretos envolvendo times do bloco que vai do sétimo ao 17º lugar.

Em caso de vitória, o Grêmio pode subir até a 10ª colocação. Porém, se perder e os concorrentes vencerem, verá adversários diretos abrirem distância na luta contra o Z-4.

Confira os cenários para o Grêmio na 16ª rodada

Ganhando, vai a 20 pontos

Iria até a 10ª colocação. Só não pode subir até oitavo pois há confrontos diretos do "bolo", como Bragantino x Vitória, Coritiba x Santos e Inter x Vasco. Para alcançar a primeira parte da tabela, seria preciso:

Vencer o Bahia;

Inter empatar com Vasco;

Atlético-MG perder para o Mirassol;

Cruzeiro perder para o Palmeiras;

Santos empatar com o Coritiba;

Botafogo empatar com o Corinthians;

Vitória não vencer o Bragantino.

Empatando, vai a 18 pontos

Pode deixar a zona de rebaixamento dependendo dos tropeços de times como Santos, Corinthians, Inter, Atlético-MG ou Botafogo.

Perdendo, fica com 17 pontos

Mesmo sem risco de perder posições, o Grêmio pode ver a situação se complicar na briga para sair da parte de baixo da tabela. Caso haja vencedores nos confrontos diretos entre Inter x Vasco, Santos x Coritiba e Botafogo x Corinthians, adversários que hoje estão próximos e abririam vantagem. Atlético-MG e Vitória também podem aumentar a distância, enquanto Mirassol e Remo teriam chance de encostar em pontos. O pior cenário seria algo como:

Perder para o Bahia;

Ter vencedor no confronto entre Inter e Vasco;

Atlético-MG vencer o Mirassol;

Cruzeiro vencer o Palmeiras;

Ter vencedor no confronto entre Santos e Coritiba;

Ter vencedor no confronto entre Botafogo e Corinthians;

Vitória vencer o Bragantino;

Remo vencer Chapecoense.

Confira os jogos da 16ª rodada do Brasileirão

Sábado (16)

Atlético-MG x Mirassol (18h30min)

Inter x Vasco da Gama (18h30min)

Fluminense x São Paulo (19h)

Palmeiras x Cruzeiro (21h)

Domingo (17)

Santos x Coritiba (11h)

Botafogo x Corinthians (16h)

Bahia x Grêmio (16h)

Bragantino x Vitória (18h30min)

Chapecoense x Remo (18h30min)

Athletico-PR x Flamengo (19h30min)