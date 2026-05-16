Seguir no Z-4 ou subir à primeira parte da tabela: quais os cenários para o Grêmio na 16ª rodada do Brasileirão

A 16ª rodada do Brasileirão pode representar muito para o Grêmio. De um salto importante na tabela ou o aumento da preocupação com a zona de rebaixamento. O time de Luís Castro enfrenta o Bahia, fora de casa, neste domingo (17), às 16h, em confronto direto pela parte intermediária da tabela.
Com 17 pontos e primeiro dentro do Z-4, o Tricolor inicia a rodada apenas um ponto atrás de seis equipes que aparecem logo acima. O equilíbrio da tabela aumenta o peso dos resultados paralelos, especialmente porque há confrontos diretos envolvendo times do bloco que vai do sétimo ao 17º lugar.
Em caso de vitória, o Grêmio pode subir até a 10ª colocação. Porém, se perder e os concorrentes vencerem, verá adversários diretos abrirem distância na luta contra o Z-4.
Confira os cenários para o Grêmio na 16ª rodada
Ganhando, vai a 20 pontos
Iria até a 10ª colocação. Só não pode subir até oitavo pois há confrontos diretos do "bolo", como Bragantino x Vitória, Coritiba x Santos e Inter x Vasco. Para alcançar a primeira parte da tabela, seria preciso:
- Vencer o Bahia;
- Inter empatar com Vasco;
- Atlético-MG perder para o Mirassol;
- Cruzeiro perder para o Palmeiras;
- Santos empatar com o Coritiba;
- Botafogo empatar com o Corinthians;
- Vitória não vencer o Bragantino.
Empatando, vai a 18 pontos
Pode deixar a zona de rebaixamento dependendo dos tropeços de times como Santos, Corinthians, Inter, Atlético-MG ou Botafogo.
Perdendo, fica com 17 pontos
Mesmo sem risco de perder posições, o Grêmio pode ver a situação se complicar na briga para sair da parte de baixo da tabela. Caso haja vencedores nos confrontos diretos entre Inter x Vasco, Santos x Coritiba e Botafogo x Corinthians, adversários que hoje estão próximos e abririam vantagem. Atlético-MG e Vitória também podem aumentar a distância, enquanto Mirassol e Remo teriam chance de encostar em pontos. O pior cenário seria algo como:
- Perder para o Bahia;
- Ter vencedor no confronto entre Inter e Vasco;
- Atlético-MG vencer o Mirassol;
- Cruzeiro vencer o Palmeiras;
- Ter vencedor no confronto entre Santos e Coritiba;
- Ter vencedor no confronto entre Botafogo e Corinthians;
- Vitória vencer o Bragantino;
- Remo vencer Chapecoense.
Confira os jogos da 16ª rodada do Brasileirão
Sábado (16)
- Atlético-MG x Mirassol (18h30min)
- Inter x Vasco da Gama (18h30min)
- Fluminense x São Paulo (19h)
- Palmeiras x Cruzeiro (21h)
Domingo (17)
- Santos x Coritiba (11h)
- Botafogo x Corinthians (16h)
- Bahia x Grêmio (16h)
- Bragantino x Vitória (18h30min)
- Chapecoense x Remo (18h30min)
- Athletico-PR x Flamengo (19h30min)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲