Se o Grêmio avançar, saiba quem será o adversário nas oitavas da Sul-Americana 

A Conmebol realizou, nesta sexta-feira (29), o sorteio que definiu as próximas fases de Sul-Americana e Libertadores. Com isso, também foi traçado o destino do Grêmio, case passe pelo playoff.
Se eliminar o Bolívar na repescagem, o Tricolor duelará com o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. Os confrontos ocorrem em partidas de ida e volta, com 11 e 20 de agosto como datas básicas. No caminho até uma possível final, está a dupla Boca Juniors, nas quartas, e River Plate, na semifinal (veja abaixo).
Antes de pensar nesse adversário, porém, o Grêmio jogará contra o Bolívar. Os playoffs ocorrem em 22 e 29 de julho, com a ida na Bolívia e a volta em Porto Alegre.
Oitavas de final da Sul-Americana
Lado do Grêmio do chaveamento
- São Paulo x Bolívar ou Grêmio
- Recoleta x Boca Juniors ou O'Higgins
- River Plate x Santa Fe ou Caracas
- Olimpia x Independiente Medellín ou Vasco
Outro lado do chaveamento
- Atlético-MG x Sporting Cristal ou Bragantino
- Montevideo City Torque x Nacional-URU ou Tigre
- Botafogo x Lanús ou Cienciano
- Macará x Universidad Central ou Santos