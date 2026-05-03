"Satisfeito com o que estamos construindo", diz auxiliar de Luís Castro após empate do Grêmio com o Athletico-PR

O Grêmio volta de Curitiba com um ponto após o empate sem gols contra o Athletico-PR pela 14ª rodada do Brasileirão. Em uma partida que contou com uma expulsão para cada lado, o Tricolor ainda teve de lidar com desfalques importantes, como Amuzu, Arthur e Carlos Vinícius.

Quem também não esteve presente foi Luís Castro, que estava suspenso. À beira do gramado, o auxiliar Vitor Severino comandou a equipe.

Na visão dele, o jogo foi "extremamente difícil", como já se imaginava. Entre os motivos que dificultaram para o Grêmio, ele citou o gramado sintético da Arena da Baixada.

— Não utilizando o gramado como desculpa, não tem nada a ver com isso, mas o jogo assume contornos diferentes. A recepção de bola torna-se mais difícil, a pressão chega mais cedo — disse o português, que seguiu:

— Não saímos satisfeitos com o resultado, mas saio muito satisfeito, como tenho andado sempre, com aquilo que estamos construindo.

Na leitura do auxiliar de Luís Castro e do elenco gremista, o time não comemorou o empate. Contudo, há um entendimento de que o progresso da equipe é positivo.

— Nós não temos vitórias morais, queremos ganhar sempre. Lá no vestiário ninguém está festejando o empate, ninguém está sorrindo dentro do vestiário. Estamos contentes com a atitude da equipe e do grupo com o crescimento — concluiu.

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