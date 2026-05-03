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"Satisfeito com o que estamos construindo", diz auxiliar de Luís Castro após empate do Grêmio com o Athletico-PR

Equipes ficaram no 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba

Zero Hora

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