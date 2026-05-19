Saiba qual é a situação de Neymar para a partida contra o Grêmio

Neymar estará na Copa. Vitor Silva / CBF,Divulgação

Passado o frenesi da convocação de Neymar para a Copa do Mundo, ainda restam quatro jogos para o Santos disputar antes da parada das competições para a disputa do Mundial Um deles contra o Grêmio, sábado (23). Será que Neymar estará em Porto Alegre?

O clube paulista ainda se manifestou sobre o assunto. O presidente do Santos Marcelo Teixeira contou durante a convocação de Carlo Ancelotti que o camisa 10 santista está apto a jogar.

No domingo (17), na derrota para o Coritiba, Neymar sentiu dores na panturrilha direita. O problema físico contribuiu para a confusão causada pela substituição do jogador. Foi constado apenas um edema no local.

A sequência de jogos do Santos começa contra o San Lorenzo, nesta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. Ele está fora da partida para realizar tratamento do edema.

Segundo o ge.globo, ele também ficará de fora da partida diante do Grêmio, pelo Brasileirão. No dia 26, o jogo contra o Deportivo Cuenca também não deve contar com ele.

Em 30 de maio, o time do técnico Cuca encara o Vitória. É possível também que Neymar não atue neste confronto.