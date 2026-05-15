River-URU volta a cobrar Grêmio por repasses envolvendo negociação de Arezo com o Peñarol

Vínculo de Arezo com o Grêmio vai até dezembro de 2028. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Grêmio deve ao River-URU um repasse de 100 mil dólares (aproximadamente R$ 500 mil) referente ao segundo empréstimo de Arezo ao Peñarol. Assim como ocorreu no ano passado, o Tricolor voltou a atrasar o pagamento ao clube uruguaio, que ainda detém 50% dos direitos econômicos do atacante.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o prazo para o pagamento já venceu. Com isso, o River pode até mesmo acionar a Fifa para exigir o valor devido. Caso isso aconteça, o Tricolor poderia sofrer novamente um transfer ban, a punição que impede os clubes de registrar atletas.

O empréstimo de Arezo ao Peñarol vai até o fim da atual temporada, mas os uruguaios já definiram que irão exercer a compra do atacante junto ao Grêmio. O valor total da negociação, já contabilizando os empréstimos realizados, gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

O vínculo de Arezo com o Grêmio vai até dezembro de 2028. Em julho de 2024, o Tricolor pagou 3 milhões de euros ao Granada, da Espanha, pela contratação definitiva do atacante de 23 anos.