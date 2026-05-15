Grêmio

Pagamento atrasado
Notícia

River-URU volta a cobrar Grêmio por repasses envolvendo negociação de Arezo com o Peñarol

Dívida de 100 mil dólares envolve o segundo empréstimo do atacante ao clube uruguaio

Geison Lisboa

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