River dá prazo ao Grêmio para quitar dívida por Arezo

Arezo vai ser comprado pelo Peñarol. Pablo Porciuncula / AFP

O River, do Uruguai, dono de 50% dos direitos econômicos do atacante Arezo, está cobrando o Grêmio por conta da transferência do jogador para o também uruguaio Peñarol. O valor é referente à metade do que foi pago ao Tricolor no final de 2025.

O Grêmio precisa pagar 100 mil dólares para evitar que a cobrança do River ocorra através da Fifa, o que poderia acarretar em mais um transfer ban para os gaúchos. O prazo dado pelo clube uruguaio é a próxima segunda-feira (25).

O Grêmio trabalha para realizar o pagamento desse valor o quanto antes, evitando que a cobrança avance para uma esfera superior. Os clubes seguem conversando e negociando a possibilidade de um acordo nos próximos dias.

Arezo foi emprestado duas vezes ao Peñarol. A primeira ocorreu na metade de 2025, enquanto o segundo empréstimo foi confirmado ao final da temporada passada. Aos 23 anos, Matias Arezo possui vínculo com o Grêmio até dezembro de 2028, mas o Peñarol já comunicou ao Tricolor que pretende exercer a compra do atleta.