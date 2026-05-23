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“Resiliente”, Pavon se reinventa no Grêmio e tenta confirmar volta por cima contra o Santos

Depois de mais de um ano sem marcar, argentino busca virar de vez a página em jogo do Brasileirão, neste sábado 

Nicholas Lyra

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