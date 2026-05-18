Relembre todos os jogadores do Grêmio convocados para Copas do Mundo

Geromel foi o gremista na Copa do Mundo de 2018. Lucas Figueiredo / CBF,Divulgação

A história da Seleção Brasileira em Copas e a do Grêmio conta com alguns personagens em comum. E a lista ganhou mais um nome nesta segunda-feira (28): Weverton. O goleiro entrou na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial.

Na história gremista em Copas, o primeiro grande nome foi Everaldo, lateral do título de 1970 e que o clube carrega até hoje como a estrela dourada do escudo.

Até a edição de 2026, são nove jogadores gremistas convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. A primeira vez que a lista teve um atleta do Tricolor foi em 1966, com o artilheiro Alcindo no grupo que viajou à Inglarerra.

Pedro Geromel, em 2018, era o caso mais recente até a convocação desta segunda. O zagueiro era um dos principais jogadores da equipe campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Por isso, entrou na relação de convocados de Tite para o Mundial da Rússia. Weverton é o primeiro goleiro do Grêmio na história chamado para uma Copa do Mundo.

Lista de gremistas convocados pelo Brasil nas Copas

1 - Alcindo - 1966

Alcindo Martha de Freitas

Conhecido como "Bugre", Alcindo chegou ao time principal do Grêmio em 1964 e destacou por sete anos. Na Copa da Inglaterra, entrou em campo duas vezes. É o maior artilheiro a história do Grêmio. Morreu em 2016, aos 71 anos, em função da diabetes.

2 - Everaldo - 1970

Everaldo Marques da Silva

Titular do timaço tricampeão do mundo em 1970, Everaldo chegou na base do Grêmio em 1957, aos 13 anos. Foi o primeiro atleta atuando por um clube gaúcho a ganhar uma Copa do Mundo. Por este feito, o lateral esquerdo ganhou uma estrela dourada na bandeira do Grêmio. Morreu em 1974, aos 30 anos, vítima de acidente de trânsito na BR-290, em Cachoeira do Sul.

3 - Batista - 1982

João Batista da Silva

O volante fez carreira no Inter, mas por problemas com a direção colorada ainda em 1981 fez com que fosse parar no Grêmio. Jogou apenas uma temporada no Estádio Olímpico. Suficiente para levá-lo ao Mundial da Espanha. Batista hoje está com 71 anos.

4 - Paulo Isidoro - 1982

Paulo Isidoro de Jesus

Mineiro de Matozinhos (MG), Paulo Isidoro chegou ao Grêmio em 1980 e fez parte do time campeão brasileiro de 1981. Na Copa de 1982, o meia atuou em seis partidas. Hoje, está com 72 anos.

5 - Valdo - 1986

Valdo Cândido Filho

Criado no Figueirense (SC), Valdo chegou ao Grêmio em 1984. Chamado por Telê Santana para a Copa do México de 1986, ficou sempre no banco. Deixou o Estádio Olímpico em 1988 para jogar no Benfica (Portugal) e voltou para uma breve passagem em 2002. Encerrou a carreira no Botafogo dois anos depois. Hoje, aos 62 anos, acumula no currículo passagem como técnico da seleção do Congo.

6 - Anderson Polga - 2002

Anderson Corrêa Polga

Gaúcho de Santiago, Anderson Polga se destacou no Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001, com Tite de técnico. Começou como volante mas fez sucesso como zagueiro. Esteve em dois jogos na Copa do Japão e da Coreia, em 2002, atuando numa linha de três zagueiros. Hoje, tem 47 anos. Encerrou a carreira em 2012, no Corinthians.

7 - Luizão - 2002

Luiz Carlos Bombonato Goulart

O atacante jogou apenas seis partidas no Grêmio e fez um gol em 2002. A estratégia de jogar em Porto Alegre fez parte do plano de Luiz Felipe Scolari para convocá-lo para a Copa daquele ano. Felipão disse à época que só convocaria jogador que tivesse contrato com algum clube. Luizão havia deixado o Corinthians e acertou com o tricolor gaúcho antes de voltar para a Europa, onde jogaria no Hertha Berlim. Hoje, aos 50 anos, o ex-jogador atua como empresário.

8 - Geromel - 2018

Pedro Tonon Geromel

Uma das referências da história do Grêmio. Contratado em dezembro de 2013, o defensor chegou com pouco cartaz no clube. Mas se afirmou em campo pela parte técnica e liderança e ganhou vaga no time de 2018. Ao todo, disputou 409 jogos pelo clube. Conquistou 12 títulos pelo Tricolor. Uma Copa do Brasil, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, sete Gauchões e duas Recopas Gaúchas. Hoje, aos 40 anos, vive em Porto Alegre.

9 - Weverton - 2026

Weverton Pereira da Silva