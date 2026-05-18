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Relembre todos os jogadores do Grêmio convocados para Copas do Mundo

Ao todo, nove atletas do Tricolor foram chamados para representar o país

Marco Souza

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Gustavo Manhago

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