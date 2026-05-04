Recuperado de lesão no tornozelo, atacante pode reforçar o Grêmio contra o Riestra

Amuzu volta a ser opção após perder dois jogos. Rodrigo Fatturi / Grêmio / Divulgação

O técnico Luís Castro ganhou o reforço de Amuzu no treino realizado na manhã desta segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho — o último realizado antes da viagem à Argentina. Desta forma, o atacante tem chance de reforçar o time que enfrentará o Riestra, nesta terça (5), pela Copa Sul-Americana.

Após sofrer uma pancada no tornozelo direito contra o Coritiba, o belga ficou de fora da última viagem do Grêmio, desfalcando a equipe contra o Palestino, em Santiago, e o Athletico-PR, em Curitiba.

Além da possibilidade de tê-lo na delegação, o Tricolor também contará com os retornos do zagueiro Viery e do centroavante Carlos Vinícius, que cumpriram suspensão pelo Brasileirão. Por outro lado, os volantes Arthur e Nardoni ficam de fora por lesões musculares.

Provável escalação

Uma provável escalação gremista para atuar em Buenos Aires tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Dodi, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu (Willian); Carlos Vinícius.

A partida contra o Riestra, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, está agendada para iniciar às 19h desta terça-feira (5).