"Quer ganhar mais, pede aumento": auxiliar do Grêmio manda novo recado para Odair Hellmann

Vitor Severino treinou o Grêmio contra o Athletico-PR. Saimon Bianchini / Agencia RBS

O clima de alfinetadas entre o técnico Odair Hellmann e o auxiliar Vitor Severino ganhou um novo capítulo durante o domingo. O português voltou a postar nas redes sociais sobre a declaração do treinador do Athletico, rival do último sábado. As equipes empataram em 0 a 0 na Arena da Baixada.

O primeiro capítulo ocorreu depois do jogo. Na entrevista coletiva, Odair Hellmann foi questionado sobre o rótulo de "retranqueiro", atribuído ao técnico no início da carreira no Inter, e fez um desabafo com críticas.

Nas redes sociais, no domingo, o auxiliar de Luís Castro respondeu as declarações críticas de Odair pela segunda vez e citou as campanhas do rival nos últimos trabalhos em Santos, Al Riyadh e Al Raed.

"Quer ganhar mais, pede aumento mister. E parabéns pelo grande início. É realmente muito difícil tirar pontos nesse estádio. Mérito vosso. Sem ironia", escreveu Severino no X, o antigo Twitter.

Uma das frases de Odair (veja abaixo) tocou no assunto valores. O treinador citou a passagem pelo Inter (entre 2017 e 2020) para cutucar Luís Castro e também os críticos ao seu trabalho na época. O português não comandou o Tricolor pois cumpriu suspensão e foi substituído por Severino.

— Às vezes gastam muito dinheiro com um (treinador) bastante ofensivo, mas dentro de campo é retranqueiro, e os outros que são ofensivos ganham menos — disse Odair.