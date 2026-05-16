Grêmio

Disputas na defesa
Notícia

Quem substitui Pavon? Veja provável escalação do Grêmio contra o Bahia

Time treinou no CT do Vitória na manhã deste sábado (16). Duelo ocorre às 16h de domingo (17)

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS