Quem substitui Pavon? Veja provável escalação do Grêmio contra o Bahia

Marcos Rocha pode reaparecer como titular no duelo de domingo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio finalizou na manhã deste sábado a preparação para o duelo de domingo (17) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. A atividade ocorreu no CT do Vitória, em Salvador, sem acesso da imprensa. O time deve retornar ao esquema com três zagueiros e tem dúvida na ala direita.

O treinador Luís Castro definiu o substituto de Pavon, suspenso. Marcos Rocha e Enamorado aparecem como as principais opções para iniciar a partida. Mas eles também podem atuar juntos.

Marcos Rocha atuou improvisado como zagueiro na reta final de sua passagem pelo Palmeiras. Já Enamorado substituiu Pavon na direita durante a derrota para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão.

Caso Luís Castro opte por formar o trio de zagueiros com jogadores de origem, a novidade será o garoto Luís Eduardo, que formaria a defesa com outros dois atletas da base: Gustavo Martins e Viery. Kannemann e Wagner Leonardo são alternativas.

O também zagueiro Balbuena sentiu lesão muscular nos poucos minutos que atuou contra o Confiança e se junta a Pavon, Arthur e Nardoni na lista de desfalques.

Uma provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Luís Eduardo), Pérez, Tiaguinho, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.