Quem pode ser o adversário do Grêmio no playoff da Sul-Americana? Veja os cenários

Grêmio não conseguiu vencer o adversário uruguaio, na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao empatar com o City Torque em 2 a 2 na Arena, nesta terça-feira (26), e terminar com a segunda colocação do Grupo F da Sul-Americana, o Grêmio terá de disputar o playoff da competição para chegar às oitavas de final. Os jogos ocorrerão logo após a parada para a Copa do Mundo, entre 22 e 29 de julho,

O adversário do Tricolor será um dos terceiros colocados da Libertadores. A definição da equipe não ocorrerá por sorteio, mas sim pelo desempenho dos clubes. Ou seja, os times mais bem colocados entre os segundos lugares na Sul-Americana enfrentarão os piores terceiros colocados da Libertadores.

O Grêmio saberá nesta quarta-feira, à noite, qual sua posição entre os segundos colocados, após o jogo do Carabobo, que pode chegar a 12 pontos e ultrapassar o Tricolor. Mas só na quinta-feira conhecerá seu adversário no playoff, quando os últimos grupos da Libertadores definirão seus classificados.

Por sua pontuação, o Grêmio deve terminar como um dos melhores da Sul-Americana. O Carabobo é o único time que pode superar o Tricolor, o que deixaria a equipe treinada por Luís Castro com a segunda melhor pontuação, no pior dos cenários.

O Carabobo, que tem 9 pontos, enfrenta o Bragantino fora de casa pelo grupo H, nesta quarta-feira (27), às 21h30min.

Situação na Libertadores

Confira abaixo quais adversários o Grêmio pode enfrentar na repescagem da Sul-Americana.

Terceiros colocados definidos que podem ser adversários do Grêmio

Grupo A

Independiente Medellín: 7 pontos (saldo -5)

Grupo B

Nacional-URU: 8 pontos (saldo -2)

Mais duas definições na quarta-feira na Libertadores

Além do Grupo H, já definido, outros dois têm seus últimos jogos nesta quarta-feira (27). No Grupo C, a chance é tripla: Bolívar (5 pontos, saldo 0), Fluminense (5 pontos, saldo -2) e Deportivo La Guaira (3 pontos, -5), que estão entre segunda e quarta colocação, respectivamente.

Já na Chave E também são três times com chances de terminar em terceiro lugar: Platense (7 pontos, saldo -1), Santa Fe (5 pontos, saldo -2) e Peñarol (3 pontos, saldo -3), que estão entre segunda e quarta colocação, respectivamente.

Jogos às 21h30min:

Peñarol x Santa Fe

Fluminense x Deportivo La Guaira

Corinthians x Platense

Bolívar x Independiente Rivadavia

Duas definições na quinta-feira

As últimas vagas nas oitavas da Libertadores e no playoff da Sul-Americana serão definidas na quinta-feira (28). O Grupo D tem duas equipes que podem terminar em terceiro lugar: o vice-líder Cruzeiro (oito pontos) e o atual terceiro lugar Boca Juniors (sete pontos). Os clubes não se enfrentam na última rodada.

Por fim, o Grupo F tem três possibilidades: Palmeiras (8 pontos, saldo 2), Sporting Cristal (6 pontos, saldo -1) e Junior Barranquilla (4 pontos, saldo -3), que estão entre segunda e quarta colocação, respectivamente.

Jogos às 19h:

Cerro Porteño x Sporting Cristal

Palmeiras x Junior Barranquilla

Jogos às 21h30min:

Boca Juniors x Universidad Católica

Cruzeiro x Barcelona-EQU

Tabela da Libertadores