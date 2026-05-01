Quem é Vitor Severino, que comandará o Grêmio contra o Athletico-PR

Vitor Severino trabalha há 10 anos com Luís Castro. Luis Eduardo Muniz / Grêmio / Divulgação

Sem Luís Castro, suspenso após a expulsão contra o Coritiba, o Grêmio terá outro português comandando o time neste sábado (2). O auxiliar técnico Vitor Severino, de 42 anos, terá a missão de orientar o Tricolor diante do Athletico-PR.

Abaixo, Zero Hora explica a trajetória do profissional.

Quem é Vitor Severino

Severino jamais sonhou ser jogador de futebol, seu objetivo sempre foi ser treinador. Por isso, aos 18 anos, saiu da região metropolitana de Lisboa para estudar ciências esportivas na Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal.

E foi lá mesmo que ele começou a sua trajetória profissional, treinando garotos do Académica de Coimbra, após a graduação.

— Recebi a proposta de trabalhar como assistente na equipe sub-17, algo que queria muito, porque é um clube histórico, o único português que faz parte do Clube dos Pioneiros, que são os clubes mais antigos da Europa. Tem uma história muito rica, sendo a primeira equipe a ganhar a Taça de Portugal — relembrou em entrevista ao jornalista Zach Lowy, do portal RG.

O trabalho no primeiro time era voluntário e ele contava com o auxílio financeiro dos pais para se manter. Quase abdicou do sonho a partir do ingresso do irmão mais jovem na universidade. Os familiares, contudo, bancaram a sequência.

— Tenho muito orgulho do meu pai, que arcou com as minhas despesas para que eu pudesse tentar me tornar auxiliar técnico do Académica, e do meu avô e da minha esposa, que me ajudaram a pagar meu primeiro curso de treinador — explicou.

Após se destacar no cargo na Académica, foi convidado em 2014 pelo Porto para integrar as categorias de base do clube. No gigante português, foi auxiliar nas equipes sub-14 e sub-17. Ali também começou, há exatos 10 anos, a parceria com Luís Castro, que estava no Porto B.

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Amizade com Castro

Os dois portugueses viraram grandes parceiros. Severino foi o braço direito de Castro no Rio Ave, no Chaves e no Vitória Guimarães, todos na terra natal.

Depois, eles começaram a ganhar o mundo: trabalharam juntos, antes da chegada ao Grêmio, na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk; no Catar, no Al-Duhail; no Brasil, no Botafogo; na Arábia Saudita, no Al-Nassr; e nos Emirados Árabes, no Al Wasl.

Neste tempo, garantiram campanhas vitoriosas dentro dos projetos, revelaram atletas, disputaram a Champions League, inclusive contra Real Madrid e City, de Guardiola, e treinaram Cristiano Ronaldo:

— Tive bons momentos conquistando títulos, mas sempre me lembro do momento em que ouvi o hino e olhei para a minha esquerda para ver Pep Guardiola ali... Tenho muito orgulho de ter chegado a este ponto — relatou o auxiliar, que tem a licença da UEFA Pro.

— Trabalhei com jogadores como Cristiano Ronaldo, Brozović, Laporte, Ospina e Mané, e sinto que fiz parte de uma nova era na Arábia Saudita do ponto de vista da mídia. O país recebe algumas críticas, às vezes até por motivos políticos, mas eu me distancio completamente disso, porque a única coisa que me interessa é o futebol —acrescentou.

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A vida no Tricolor

No Grêmio desde o começo das negociações do clube com Castro, Severino chama a atenção nas redes sociais, onde gera interações com os torcedores. Ele ainda foi um dos envolvidos em confusões com a comissão técnica colorada, no Beira-Rio, na conquista do Estadual.

— O Grêmio é um clube gigante com muita história e uma presença muito forte na região do Rio Grande do Sul, e tive a oportunidade de presenciar a paixão absoluta da sua torcida… É um projeto muito desafiador para nós — disse.

No dia a dia, Severino é um dos mais ativos em treinos e bastidores. Ele tem boa relação com o grupo de jogadores, baseada em muito diálogo.