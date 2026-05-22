Quem deve substituir Gabriel Mec contra o Santos

Aos 18 anos, Mec está afirmado como titular do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O técnico Luís Castro tem um problema para resolver na partida do Grêmio contra o Santos, no sábado (23). Afirmado como titular, Gabriel Mec, de 18 anos, é baixa por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada. Inevitavelmente, o treinador terá de improvisar um atleta no meio de campo, e ZH traz as duas principais opções.

Braithwaite aparece como o favorito para iniciar o jogo, posicionado atrás de Carlos Vinícius. Sua mobilidade e sua qualidade no passe o credenciam a aparecer no time titular.

Os dois já atuaram assim em alguns momentos, inclusive durante o confronto com o Palestino, na última quarta-feira (20). O dinamarquês começou como centroavante, mas foi recuado assim que o brasileiro, que estava no banco, ingressou.

Em entrevista na quarta, Braithwaite se colocou à disposição para atuar pelo meio, mas deixou claro a sua preferência.

– Se ele (Luís Castro) pedir isso (jogar junto de Carlos Vinícius), vou fazer o trabalho. Mas em toda a minha carreira eu joguei em posições diferentes, então posso jogar nas quatro posições ofensivas, não tem problema. Mas sou centroavante. Não existe esse ego que vou decidir onde tenho que jogar, o treinador que decide e eu vou ajudar o time – afirmou.

Willian centralizado

A outra opção é Willian. O ponta já atuou algumas vezes centralizado, e pode repetir isso na ausência de Mec.

Ainda existe, porém, uma incerteza sobre a presença do jogador na partida. Ele foi ausência no jogo contra o Palestino por preservação física, não apareceu nas imagens do treino de quinta (21) divulgadas pelo clube e será reavaliado nesta sexta (22).

Confronto direto

Grêmio e Santos se enfrentam às 19h de sábado, na Arena, pela 17ª rodada. Ambas as equipes somam 18 pontos e estão imediatamente acima da zona do rebaixamento: o time gaúcho é 15º e o paulista 16º.