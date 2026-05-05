Quantos torcedores o Grêmio projeta contra o Deportivo Riestra em Buenos Aires

Torcedores recepcionaram os jogadores em Buenos Aires. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio estima levar entre 400 e 500 torcedores ao Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, para o confronto diante do Riestra, nesta terça-feira (5), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Apesar da projeção, o número pode não se confirmar, já que o clube gaúcho ainda não recebeu uma atualização oficial do Riestra sobre a venda de ingressos para a partida.

As entradas são comercializadas por 28 mil pesos argentinos, valor que corresponde a aproximadamente R$ 100 na cotação atual. A venda ocorre por meio do site oficial do clube argentino.

A expectativa de público no total é baixa. O Riestra costuma registrar médias próximas de 3 mil torcedores em seus jogos como mandante. O duelo é considerado decisivo para o Grêmio, que busca a vitória para depender apenas de si nas duas rodadas finais da fase de grupos.