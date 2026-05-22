Quanto o Grêmio gastou e qual a economia projetada com as saídas de jogadores em 2026

Saída de Cuállar custou caro, mas clube está livre de um alto salário. Guilherme Testa / Grêmio,Divulgação

O Grêmio repaginou o elenco em 2026. Foram 22 saídas de jogadores, sendo nove rescisões, dez empréstimos, uma venda, uma devolução e um contrato não renovado. O que esse combo significou nas finanças do clube? A reportagem teve acesso aos valores.

O custo para fazer os rompimentos de contratos chega a R$ 49 milhões. Esse dinheiro não foi gasto à vista. As negociações com os jogadores variam entre 12 e 30 parcelas. Isso porque os contratos em vigor tinham diferentes prazos — grande parte deles com término ao final deste ano e de 2027.

Os valores rescisórios somados geram hoje uma "folha paralela" que passa da casa dos R$ 2 milhões, e irá se diluindo até zerar ao final do último mês desta gestão.

Saldo milionário

Por outro lado, a saída destes atletas representa uma projeção de economia significativa. Caso os nove contratos fossem cumpridos, o custo total chegaria a R$ 95 milhões. Ou seja, a diferença é de R$ 46 milhões entre o que o clube gastaria em salário e o que arcará com indenizações.

Entre os nove que tiveram o contrato interrompido, houve três tipos de situações. A mais tranquila foi a do zagueiro Rodrigo Ely. O atleta, que passou a temporada de 2025 no departamento médico em recuperação da lesão ligamentar, abriu mão de indenização e voltou ao Almería, da Espanha.

A situação mais crítica foi a do volante Cuéllar. O colombiano, que fez apenas 19 jogos pelo clube, não aceitou renegociar valores. Com salário que passava de R$ 1 milhão, vai receber indenização total perto de R$ 16 milhões (tinha contrato até dezembro de 2026). Atualmente está no Deportivo Cali.

Nos outras sete rescisões, houve negociações que reduziram as multas previstas por quebra de contrato. Foram os casos do goleiro Tiago Volpi, do zagueiro Jémerson, do lateral Lucas Esteves e dos meio-campistas Carballo, Edenilson, Mila e Cristaldo.

Para repor algumas saídas, a gestão do presidente Odorico Roman Grêmio foi às compras. Investiu cerca de US$ 20 milhões (em torno de R$ 100 milhões) para comprar os volantes Nardoni e Perez, o atacante Enamorado e o meia Tetê — este a aquisição mais cara da história do clube: R$ 40 milhões. Weverton e Caio Paulista vieram sem custo. Além disso, o técnico Luís Castro promoveu nove guris da base, chegando a 34 atletas no grupo profissional.

A folha salarial com o elenco aumentou de R$ 21 milhões para R$ 23 milhões por mês, incluindo Luís Castro e a comissão técnica. Isso porque, além dos reforços, gatilhos foram ativados aumentando os gastos.

Para o segundo semestre, outras saídas e chegadas são projetadas. Um lateral e um meia devem ser buscados. Uma grande venda é cogitada, algo parecido com a de Alysson, negociado com o Aston Villa-ING e que rendeu cerca de R$ 60 milhões. O certo é que o orçamento prevê uma redução do gasto mensal em R$ 5 milhões.

Confira as 22 saídas do Grêmio em 2026:

Rescisões (jogadores que tinham mais tempo de contato e clube fez acordo para viabilizar a saída)

Tiago Volpi

Jemerson

Lucas Esteves

Felipe Carballo

Cuéllar

Edenilson

Mila

Cristaldo

Rodrigo Ely

Empréstimos (jogadores que ainda têm contrato vigente com o Tricolor)

Adriel - AVS-POR

João Lucas - Remo

Camilo - Chapecoense

Ronald - Fortaleza

Arezo - Peñarol-URU

Jardiel - Novorizontino

Aravena - Portland Timbers-EUA

Cristian Olivera - Bahia

Jorge - Ceará

Mayk - Remo

Devolvido

Enzo - CSA-AL

Fim do empréstimo

Alex Santana - Corinthians

Venda