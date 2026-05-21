Qual é o melhor lugar para Braithwaite no Grêmio? Vote na enquete

Braithwaite fez o primeiro gol da noite pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio venceu por 2 a 0 o Palestino, do Chile, nesta quarta-feira (20) pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor vai decidir em casa o primeiro lugar do grupo F contra o City Torque, na próxima semana.

O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Braithwaite, que começou a partida como titular no lugar de Carlos Vinícius.

Desde que voltou de lesão, este foi o quarto gol do dinamarquês pelo Tricolor. Antes, havia balançado as redes contra o Deportivo Riestra, uma vez, e o Confiança, duas vezes. Como consequência de suas boas atuações, Luís Castro tem mais uma opção para montar o ataque para os próximos jogos.

Por isso, GZH quer saber do torcedor gremista se Braithwaite tem espaço no time do Grêmio. Vote na enquete abaixo.