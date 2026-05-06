Qual a melhor notícia da vitória do Grêmio? Vote na enquete

A vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, em Buenos Aires, trouxe boas notícias ao torcedor gremista. Além de encerrar um jejum de 12 partidas sem vencer fora de casa na temporada, o time comandado por Luís Castro chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo F da Sul-Americana, ao menos de forma momentânea. O Torque, com seis, recebe o Palestino na quarta.