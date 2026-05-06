Quais jogos do Grêmio Amuzu pode perder por conta de amistoso de Gana

Amuzu deve perder dois jogos do Grêmio em maio, caso se apresente à Seleção. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A seleção de Gana anunciou, nesta quarta-feira (6), a lista de convocados para um amistoso contra o México. E o atacante do Grêmio, Francis Amuzu, foi chamado pela primeira vez para defender o país.

A partida acontece no México, no dia 22 de maio. Apesar de o Grêmio não ser obrigado a liberar o jogador, por não se tratar de uma data Fifa, Amuzu deve perder duas partidas caso se apresente à seleção.

Amuzu ficaria fora das partidas contra o Palestino, no dia 20 de maio, pela Sul-Americana, e contra o Santos, no dia 23, pelo Brasileirão. Ambos os jogos acontecem na Arena.

Anunciado como novo técnico de Gana em abril, essa é a primeira convocação de Carlos Queiroz. Como o jogo não será disputado em uma data Fifa, a relação não conta com os principais jogadores do país. A nominata é composta, em sua maioria, por atletas sub-23 ou que atuam no futebol ganês.

Assim, Amuzu ganha uma nova esperança de disputar a Copa do Mundo. A convocação final de Gana para o Mundial será em 1° de junho.

Veja quais jogos Amuzu pode perder

20/05 - Grêmio x Palestino (5ª rodada da Sul-Americana)

x Palestino (5ª rodada da Sul-Americana) 23/05 - Grêmio x Santos (17ª rodada do Brasileirão)