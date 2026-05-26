Grêmio

Uma das três mulheres
Notícia

Psicóloga do Grêmio e da Seleção explica papel na Copa do Mundo: "Minimizar a pressão"

Marisa Santiago trabalha na CBF desde 2024 e fará parte da delegação da Seleção Brasileira na Copa

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

Luis Gustavo Santos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS