Psicóloga do Grêmio e da Seleção explica papel na Copa do Mundo: "Minimizar a pressão"

Psicóloga atendeu a Zero Hora com exclusividade no CT Luiz Carvalho. Duda Fortes / Agencia RBS

Setenta pessoas. Apenas três mulheres. Entre elas, Marisa Santiago, psicóloga do Grêmio, que integrará a delegação da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo sediada por Canadá, Estados Unidos e México. A partir desta terça-feira (26), quando se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, Marisa inicia sua trajetória em busca do sonhado hexacampeonato com o Brasil.

Currículo e experiência não faltam à profissional gremista. Especialista em terapia cognitivo comportamental, mestre em Ciências do Esporte, na área de Psicologia do Esporte, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Marisa acumula ainda passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Agora, ela viverá sua primeira experiência em uma Copa do Mundo.

— É um cenário de extrema pressão, onde todas as seleções estão em busca de um título, em busca de conquistas e sabemos que é um ambiente tenso exatamente por isso. A ideia de ter uma psicóloga é exatamente para minimizar esse tipo de pressão, esse tipo de estresse que pode acontecer ali para que eles possam colocar ali dentro de campo o melhor futebol deles — explicou Marisa em entrevista exclusiva para Zero Hora antes de embarcar para o Rio de Janeiro.

A presença de Marisa, na Seleção desde 2024, quebra uma marca de duas Copas sem uma psicóloga na delegação. A última vez que uma profissional da área participou de um Mundial foi em 2014, no Brasil.

— A gente não tem esse contato da mesma maneira, e aí a gente não fala só seleção, dentro do clube também, mas estão todos direcionados a um objetivo só. Acho que isso por si só já forma o vínculo. Na Seleção, não é diferente. Estou com a CBF desde 2024 em uma função que não tinha. Aos poucos, foram me vendo ali e criando confiança na relação para desenvolver um bom trabalho. Todos estão abertos — relembrou.

A psicóloga chega no Rio de Janeiro um dia antes dos jogadores convocados para a Copa. Ao lado de Carlo Ancelotti, começará a preparação nesta terça. E o italiano, inclusive, foi elogiado por Marisa:

— A gente tem boas conversas, mas não passa pelo divã (risos). A gente tem trocas muito legais. Ele é um cara fantástico, fora de série — brincou quando questionada.

O trabalho no Grêmio

No Tricolor desde janeiro de 2026, ela vem construindo um trabalho ao lado do técnico Luís Castro. Marisa vem atendendo os atletas com foco na convivência, passando por diversos setores do CT Luiz Carvalho para conversar com eles.

O maior exemplo foi visto após o jogo contra o Palestino. Pavón marcou pela primeira vez desde 11 de fevereiro de 2025. Assim que entrou no vestiário, prontamente abraçou a psicóloga gremista.

— Assim como antes do Pavon, o Weverton entrou e também me deu um abraço. Eles têm essa relação de gratidão com o trabalho que é realizado. Estão fazendo o melhor deles e a gente sabe disso. São seres humanos, e eu acho que isso que é o mais importante a gente entender. Temos que deixá-los prontos para estar da melhor maneira possível dentro de campo. O abraço é o abraço de estarmos juntos nessa batalha — contou.

Assim como Marisa, o goleiro Weverton e o especialista de desenvolvimento e análise Lucas de Oliveira foram convocados para integrar os trabalhos da Seleção Brasileira durante a disputa do Mundial.

— Eu estou encantada com o Grêmio. O clube tem profissionais fantásticos. Não só nós três que estaremos lá, acho que muita gente aqui teria condições de estar lá porque são profissionais prontos para estarem atuando. O Grêmio tem isso como qualidade — ressaltou.

Marisa Santiago explica como a psicologia esportiva atua no futebol