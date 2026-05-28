Próximo adversário do Grêmio na Sul-Americana está definido; confira

Bolívar perdeu para o Independiente Rivadavia por 3 a 1. Reprodução @clubbolivaroficial / Instagram

O Grêmio já sabe quem será seu adversário nos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor assegurou a melhor campanha entre os segundos colocados e vai enfrentar o Bolívar, pior terceiro colocado entre os grupos da Libertadores. Os duelos serão no final de julho. As datas-base são 22 e 29 de julho, logo após a Copa do Mundo.

A definição veio após os jogos desta quarta-feira (27). Ainda há partidas que serão disputadas na quinta-feira (28), mas elas não afetam a posição de Grêmio ou Bolívar.

O Tricolor encerrou sua participação na fase de grupos na terça-feira (26), com o empate diante do City Torque, na Arena. O time de Luís Castro ficou em segundo lugar no grupo, com 11 pontos. O Bolívar fez apenas cinco pontos no Grupo C, que terminou com o Rivadavia-ARG na liderança e o Fluminense em segundo.

Como apenas os primeiros colocados seguem diretamente para as oitavas, o Grêmio precisará encarar a repescagem (playoffs).

Escapar da altitude?

O primeiro jogo será com mando dos bolivianos. Mas o Grêmio tem chance de escapar da altitude de La Paz (3,6 metros acima do nível do mar). Isso porque, em função de conflitos políticos, a Conmebol tem tirado partidas da capital do país.

Nesta quarta (27), o Bolívar levou 3 a 1 do Rivadavia jogando em Santa Cruz de la Sierra, sem altitude. Outros bolivianos, recentemente, tiveram de jogar no Paraguai em função de protestos envolvendo civis e policiais em La Paz.

Se os conflitos persistirem até julho, é provável que o Grêmio não jogue na altitude. Caso contrário, terá essa dificuldade adicional. O jogo de volta será na Arena.

Passando pelo Bolívar, o rival das oitavas virá por meio de sorteio, que ocorrerá na próxima sexta-feira (29).