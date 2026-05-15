Primeiro adversário do Grêmio durante a pausa para a Copa do Mundo está definido

Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, receberá amistoso do Grêmio. Reprodução / Cascavel

O Grêmio enfrentará o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, no dia 27 de junho. A partida será a primeira atividade de preparação da equipe após o período de treinos no CT Luiz Carvalho durante a Copa do Mundo 2026.

A informação do amistoso no Paraná foi antecipada por GZH, assim como o convite para a participação em um torneio com Flamengo e Corinthians em Brasília.

Depois da última partida do Brasileirão antes da parada para a Copa, contra o Corinthians, na Arena em 30 de maio, os jogadores terão 15 dias de férias.

O planejamento da comissão técnica é fazer a a preparação no CT Luiz Carvalho e depois realizar ajustes com os amistosos. Além da partida contra o Cascavel e o torneio em Brasília, a direção também estuda um último teste na Arena para completar quatro jogos antes do retorno das competições, no segundo semestre.