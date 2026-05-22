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"Precisamos dele e ele precisa da gente": Felipão defende reconciliação de Ronaldinho com o Grêmio

Atual coordenador técnico gremista sugere convite para o ex-jogador acompanhar jogo do Tricolor na Arena

Zero Hora

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