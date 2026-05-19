Possível substituto de Weverton no Grêmio fará estreia como profissional

Thiago Beltrame ocupa a reserva na ausência de Grando, que fraturou a mão direita. Lucas Uebel / Grêmio

A convocação de Weverton pode representar a estreia profissional de um novo goleiro do Grêmio. Reserva imediato, Thiago Beltrame deve herdar a vaga no gol contra o Corinthians, na última partida do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo.

Embora tenha realizado uma consulta junto à CBF para adiar a apresentação do titular na Granja Comary, a diretoria gremista está pessimista quanto à liberação. Assim, o camisa 1 atuaria contra o Palestino, nesta quarta-feira (20), contra o Santos, no sábado (23), e contra o Montevideo City Torque, na próxima terça (26). A ausência se daria contra o Corinthians, na Arena, no dia 30 (sábado).

Como Gabriel Grando está afastado por conta de uma fratura no quinto dedo da mão direita, o terceiro reserva vira a alternativa imediata.

Histórico

Natural de Canoas, Beltrame chegou à base do Grêmio com apenas 14 anos de idade. Com 2,01m, é o maior goleiro do elenco profissional.

A curiosidade é que, aos 22 anos, ainda não estreou profissionalmente. A última aparição oficial se deu em outubro de 2024, na vitória gremista sobre o Aimoré, pela Copa FGF.

Caso o tempo de inatividade seja um impeditivo, a quarta opção seria o jovem Gabriel Menegon, de 17 anos, que recentemente serviu ao sub-20.