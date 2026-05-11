Por que o Grêmio não vai liberar Amuzu para disputar amistoso de Gana

Amuzu não foi liberado pelo Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio decidiu não liberar Amuzu para um amistoso da seleção de Gana após uma conversa nesta segunda-feira (11). Um dos motivos é o período em que o clube ficaria sem o atacante.

A documentação da federação de Gana chegou nesta segunda-feira (11) ao clube. O ofício indicava o dia 14 de maio, data da partida contra o Confiança, para a apresentação no México. Com isso, o atacante perderia quatro partidas.

O período de ausência contemplaria o jogo desta quinta-feira (14), contra o Confiança (14), Bahia (17), Palestino (20) e Santos (23). Caso o jogador perdesse apenas duas partidas, a decisão do clube seria pela liberação.

Como a partida não será disputada em data Fifa, o Tricolor não é obrigado a ceder o atleta. O clube vive situação delicada nas duas competições. No torneio continental, ocupa a vice-liderança do Grupo F, dois pontos atrás do Montevideo City Torque, o que obrigaria a disputar os playoffs.

Amuzu é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, com sete gols marcados, atrás apenas de Carlos Vinicius, que marcou 14 vezes.