Pedro Gabriel se reapresenta ao Grêmio, mas segue como dúvida

Pedro Gabriel ainda é dúvida para o próximo jogo do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O lateral-esquerdo Pedro Gabriel esteve no CT Luiz Carvalho na manhã desta terça-feira (12) para ser reavaliado pelo departamento médico do Grêmio. O atleta não participou das atividades com bola, mas a tendência é que integre a delegação que viajará para os próximos dois jogos fora de casa.

No domingo (10), na derrota para o Flamengo, Pedro Gabriel sofreu uma forte pancada no rosto. Ainda no dia da partida, o jogador foi levado ao hospital para a realização de exames, que não apontaram algo mais grave.

No entanto, Pedrinho passou a noite de domingo para segunda-feira (11) hospitalizado e, após receber alta, permaneceu em repouso em sua residência. Apesar de ter perdido os primeiros treinamentos da semana, a expectativa é de que ele fique à disposição para os próximos compromissos da equipe.

Ainda assim, não está descartada a possibilidade de preservação no duelo diante do Confiança, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil. Com isso, Pedro Gabriel retornaria ao time no jogo contra o Bahia, no domingo (17), pelo Brasileirão.