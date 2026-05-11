Pedro Gabriel recebe alta do hospital e será reavaliado no Grêmio; saiba os próximos passos

Pedro Gabriel recebeu alta do hospital nesta segunda-feira (11). Após passar a noite de domingo (10) em observação, por conta de uma pancada sofrida no rosto, o lateral foi liberado para descansar em casa.
O jogador é esperado no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (12). O jovem será reavaliado na reapresentação pelo departamento médico e comissão técnica. Por não ter sido acionado o protocolo de concussão da CBF, Pedrinho está liberado para treinar e participar dos próximos jogos.
A tendência, no entanto, é de que a presença dele contra o Confiança na quinta-feira (14), pela Copa do Brasil, seja reavaliada. O lateral pode ser preservado da partida.
A expectativa, caso nenhum desconforto seja relatado, é de que ele esteja à disposição para a partida deste domingo (17) contra o Bahia.
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