Pavon celebra vitória do Grêmio fora de casa: "Recuperar a confiança"

Argentino deu assistência para o terceiro gol gremista. JUAN MABROMATA / AFP

Depois de mais de três meses, o Grêmio enfim voltou a vencer fora de casa. Nesta terça-feira (5), pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Tricolor goleou o Deportivo Riestra por 3 a 0 na Argentina.

Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite. O resultado deixa o time provisoriamente na liderança do Grupo F: sete pontos. O Torque, com seis, recebe o Palestino na quarta (6).

Responsável pela assistência para o terceiro gol, Pavon celebrou a vitória conquistada longe da Arena após exatos 104 dias:

— A gente vinha tendo bons jogos, mas fora de casa o resultado não estava vindo. Hoje conseguimos vencer na Sul-Americana, que era muito importante. Estamos felizes pela partida.

— Vamos seguir trabalhando e recuperar a confiança. Fazer as coisas bem feitas para que deixemos o Grêmio no lugar mais alto — projetou o argentino.

O time de Luís Castro volta a campo no domingo (10), pelo Brasileirão. O compromisso é contra o Flamengo, na Arena, às 19h30min.

Na competição continental, o Grêmio ainda tem mais dois jogos, ambos como mandante. Palestino, dia 20 de maio, e City Torque, dia 26.