Para se afastar da zona do rebaixamento, Grêmio enfrenta o Bahia 

Marcos Rocha é alternativa para o lugar de Pavon, suspenso. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio abre a 16ª rodada do Brasileirão no Z-4, contabilizando 17 pontos. Neste domingo, às 16h, o Tricolor enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em uma partida que pode tirar a equipe gremista da parte de baixo da tabela ao fim da rodada.

Por isso, o duelo deste domingo é visto como fundamental pela comissão técnica, que estabeleceu como objetivo deixar a zona de rebaixamento antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. Para se aproximar desse objetivo, o time comandado por Luís Castro precisará buscar um resultado positivo diante do Bahia fora de casa.

— A eliminatória (contra o Confiança) era um objetivo de curto prazo. Agora, até o final de maio, temos a meta de sair do Z-4 (do Brasileirão) e passarmos de fase na Sul-Americana. Portanto, o objetivo de curto prazo está atingido. Claro que o treinador nunca fica satisfeito por completo, mas estamos trabalhando para corrigir algumas coisas já para o domingo — definiu o treinador.

Uma possível formação

A partida em Salvador terá dois desfalques certos para o Grêmio. Pavon, suspenso, e Balbuena, lesionado, não serão alternativas para a equipe. A tendência é de que Marcos Rocha seja o lateral, caso o time siga com a estratégia de linha de quatro defensores, ou passe a atuar como ala se a equipe retornar ao modelo de linha de cinco atrás.

Léo Pérez e Tiaguinho devem jogar juntos no meio, com Gabriel Mec como meia. Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius formam o trio de ataque, ou o colombiano dá lugar a um zagueiro para se somar a Viery e Gustavo Martins.

O adversário

Se o momento gremista é complicada, a fase do Bahia é muito pior. A equipe treinada por Rogério Ceni não vence há seis jogos. A série negativa iniciou na derrota para o Flamengo, no dia 19 de abril. Ao todo, no período, são quatro derrotas e dois empates.

O ponto mais baixo da sequência aconteceu na última quarta-feira. O time foi eliminado para o Remo, que venceu as duas partidas, na Copa do Brasil. O clube também está eliminado da Libertadores. Resta apenas a disputa do Brasileirão na temporada.

— Temos que brigar pela posição mais alta no Brasileiro. Acho que hoje jogamos melhor, tivemos as chances. Tem a parada para a Copa, vamos fazer as análises, entender o que foi a primeira parte da temporada. É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano. O que podemos é tentar chegar ao melhor lugar possível em dezembro para ir para Libertadores pelo terceiro ano seguido — disse Ceni.

Willian José e Kanu, recuperados de lesão, podem ser novidades para o Bahia contra o Grêmio.