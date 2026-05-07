Palmeiras contesta acordo entre Grêmio e Flamengo para aumento de receitas de audiência: "Mentiroso"

Clube de Leila Pereira afirmou que não firmou acordo que foi divulgado por Grêmio e Flamengo. Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras publicou uma nota, na manhã desta quinta-feira (7), para contrapor o comunicado divulgado por Grêmio e Flamengo sobre a mudança do critério de rateio da verba de audiência entre os clubes da Libra. O clube paulista afirma que o conteúdo da nota conjunta é "mentiroso".

Conforme o comunicado divulgado por gaúchos e cariocas, Grêmio e Flamengo "ampliarão suas participações nas receitas de audiência" no período de 2026 a 2029. A nota diz que o acordo foi firmado entre todos os clubes da Libra.

O Palmeiras afirmou que "não assinou qualquer documento que implique receitas adicionais ao Grêmio" e que "não participou de eventual acordo celebrado por Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra".

Procurado por Zero Hora, o Grêmio informou que não vai se manifestar sobre o assunto.

Confira a nota do Palmeiras na íntegra

Comunicado conjunto de Grêmio e Flamengo

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o Clube de Regatas do Flamengo informam que, desde o início deste ano, defenderam conjuntamente um critério de rateio da verba de audiência, prevista no contrato firmado entre a Globo e os clubes da Libra, que reconheça a capacidade de cada clube de gerar valor econômico.

Essa atuação foi fundamental para que Grêmio, Flamengo e os demais clubes da Libra firmassem, no último fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência, parcela que corresponde a 30% da remuneração fixa total prevista no contrato de direitos de transmissão até 2029.

O entendimento alcançado representa um equilíbrio entre o modelo defendido por Grêmio e Flamengo e a posição dos demais clubes da Libra. O esforço conjunto de todas as partes foi decisivo para a construção de uma solução consensual.

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Grêmio e Flamengo ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes.