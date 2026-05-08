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Otimista pelos três pontos, Flamengo lamenta episódio de violência em Medellín: “Não conseguiram organizar evento com segurança”

Ainda não há novidades sobre decisão da Conmebol a respeito do resultado da partida contra o Independiente Medellin; caso está com o departamento jurídico do clube

Nicholas Lyra

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