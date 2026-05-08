Otimista pelos três pontos, Flamengo lamenta episódio de violência em Medellín: “Não conseguiram organizar evento com segurança”

O diretor de futebol José Boto e o técnico Leonardo Jardim falaram especialmente sobre o episódio. Nicholas Lyra / Agencia RBS

Após a confusão ocorrida em Medellín, com a interrupção da partida pela fase de grupos da Libertadores diante do Independiente, o Flamengo já está em Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, no final de semana. Na tarde desta sexta-feira (8), o clube atendeu a imprensa no hotel Hilton, na Capital.

O técnico Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto falaram especialmente sobre o episódio. O comandante da equipe Rubro-Negra destacou que, no aspecto esportivo, o foco já está no jogo contra o Tricolor. Contudo, demonstrou otimismo para que os três pontos da partida cancelada fiquem com o Flamengo:

— Sabemos que é o que acontece nesse tipo de situação. A questão já está com a Conmebol e com os nossos dirigentes — frisou.

Mesmo que o protesto não tenha sido direcionado ao clube carioca (a equipe colombiana vive forte crise institucional após eliminação no campeonato nacional), Jardim criticou a insegurança vivida pelo clube na Colômbia:

— Não conseguiram organizar o evento em segurança — resumiu.

Já o diretor de futebol José Boto afirmou que não há nenhuma atualização sobre o caso, que está sob cuidados do departamento jurídico:

— Vamos acatar o que a Conmebol disser. Mas não havia condições mínimas para jogar. Nos sentimos ameaçados, mesmo que não fosse contra o Flamengo — revela.

Boto explicou que a decisão inicial da Conmebol era esvaziar o estádio para que a partida reiniciasse sem público:

— Não tinha condições. Eu expliquei: "se começar a jogar vai ser pior" — conta.

Caso o resultado positivo seja confirmado, o Flamengo garante vaga de forma antecipada às oitavas de final da Libertadores. No domingo (10), às 19h30, os comandando de Leonardo Jardim encaram o Tricolor, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão.