Os elementos que fazem Grêmio x Corinthians ser uma atração especial na Arena

Clássico nacional ocorre neste sábado (30), na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O clássico nacional Grêmio x Corinthians por si só é uma atração. A partida das 17h30min deste sábado (30), porém, tem outros elementos que pedem atenção, como possíveis estreias e despedidas, importância na classificação, artilheiro do Brasileirão e a Arena.

Estreia(s)?

Uma é certa: o goleiro Thiago Beltrame, terceira opção para a posição, inicia o confronto. E atua como profissional do Tricolor pela primeira vez. Com Weverton na Seleção e Grando no departamento médico, surge a primeira oportunidade para o jovem de 22 anos.

Outra possibilidade é Villasanti, mas, no seu caso, estreia na temporada. Recuperado de grave lesão no joelho, o volante busca minutos em campo para se preparar para a Copa do Mundo. A sua presença na lista do Paraguai não está confirmada exatamente pela condição física.

Despedidas

O meio do ano vem com a principal janela de transferências da Europa e com contratos que chegam ao fim. Além disso, a direção gremista busca reduzir a folha salarial em até R$ 5 milhões.

Grêmio e Juventus têm conversas pela permanência de Arthur, que está emprestado até o fim do mês de junho. O desejo do atleta é ficar em Porto Alegre e há otimismo para que isso aconteça, mas ainda não há certeza.

O clube também precisa fazer vendas importantes, como revelado pelo presidente Odorico Roman. Gabriel Mec e Viery são dois jogadores visados no mercado e que podem render boas cifras aos cofres.

Outros nomes podem ser negociados ou até terem seus contratos rescindidos. O departamento de futebol projeta transformar a folha salarial de R$ 23 milhões numa de R$ 18 milhões. Jogadores como Willian, Wagner Leonardo e João Pedro são possibilidades de saídas.

Arena

A expectativa é de uma bela festa na casa gremista. O Grêmio espera receber cerca de 38 mil torcedores na última partida do semestre. Depois, o Tricolor só deve voltar a campo na Arena em partida oficial na semana do dia 26 de julho, contra o Fluminense. São quase dois meses.

Quem for ao estádio pode participar da Campanha do Agasalho. Nos portões A e N, torcedores podem levar roupas, mantas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

Além disso, há a inauguração da Sala Lilás, que vai abrigar mulheres, crianças, adolescentes e demais grupos vulneráveis em situação de violência. O local oferecerá acolhimento psicológico, suporte jurídico e encaminhamento à rede de apoio.

Artilheiro do Brasileirão

Carlos Vinícius soma nove gols na competição de pontos corridos. Caso marque uma vez contra os paulistas, ele iguala a marca de 10 de Viveros, do Athletico-PR, que lidera a lista.

Classificação

O jogo tem importância extra pela tabela de classificação. Ambos os times somam 21 pontos e tentam se distanciar da zona de rebaixamento.

No melhor dos cenários, o Tricolor pode terminar a rodada na oitava colocação. No pior, é 17º, dentro do Z-4.