Os cenários para a classificação do Grêmio na Copa Sul-Americana

Willian foi a novidade do Grêmio na goleada sobre o Riestra. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A quinta rodada da Sul-Americana pode definir a situação do Grêmio na competição. A briga é para terminar a fase de grupos na liderança, o que garante classificação direta às oitavas de final da competição. O segundo colocado disputará repescagem contra um clube eliminado da Libertadores.

Após as partidas da quarta rodada, o Grupo F tem o Montevideo City Torque na liderança, com nove pontos. O Grêmio é segundo, com sete, contra quatro do Deportivo Riestra e apenas dois do lanterna Palestino.

O melhor cenário para o Grêmio é que o City Torque, no Uruguai, perca para o Deportivo Riestra. Os uruguaios estacionariam nos nove pontos. Assim, com vitória gremista sobre o Palestino na quarta-feira (20), o clube terminaria a 5ª rodada na liderança com 10 pontos.

Se City e Riestra empatarem, mesmo com vitória do Tricolor sobre os chilenos, a equipe de Montevideo terminaria a rodada como líder pelo critério do confronto direto. Neste cenário, o Grêmio estará classificado, no mínimo para a repescagem, se pontuar contra o Palestino.

Uma vitória uruguaia exigiria que o Grêmio ganhasse seus dois jogos, incluindo o confronto direto na Arena contra o City Torque, para terminar na liderança e confirmar a classificação direta às oitavas da Sul-Americana.

Para o Grêmio ser primeiro

Vencer as duas partidas que restam

que restam Se o Grêmio vencer o Palestino e o City Torque perder para o Riestra, Tricolor jogará por um empate na rodada decisiva

na rodada decisiva Se chegar com a mesma pontuação dos uruguaios na rodada final, Grêmio precisa vencer o City Torque porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto (bastará um gol de diferença, pois perdeu por 1 a 0 no Centenário, e terá saldo de gols melhor)

Grêmio em segundo lugar