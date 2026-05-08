Os cenários e as possíveis novidades do Grêmio para enfrentar o Flamengo

Wagner Leonardo e Enamorado disputam uma posição na equipe contra o Flamengo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A série de cinco jogos sem sofrer gols embala um novo momento do Grêmio. Não é coincidência que a equipe tenha também uma sequência de cinco partidas sem perder. Para ampliar esse período de invencibilidade, será importante proteger Weverton no próximo compromisso, contra o Flamengo.

A equipe carioca será a adversária do Tricolor na Arena, às 19h30min de domingo (10), pela 15ª rodada do Brasileirão. Um confronto para confirmar que o momento é de evolução.

Depois da quarta-feira de folga, jogadores e comissão técnica voltaram a treinar no CT Luiz Carvalho na quinta, mas ainda sem indícios de time para a próxima partida. A questão que ainda será respondida até domingo por Luís Castro é qual será a estrutura tática escolhida para enfrentar os cariocas.

Após dois jogos com um time tendo três zagueiros, empate com o Athletico-PR e a goleada sobre o Deportivo Riestra, a escalação será definida e trabalhada nos próximos treinos. Uma das opções pensadas pela comissão técnica é retornar ao modelo com quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes. Ou dar sequência a ideia dos três zagueiros, dois alas, dois meio-campistas e um trio de atacantes.

— Ainda que o desempenho do Grêmio venha sendo irregular, os pontas podem atacar o que tem sido uma fragilidade do início de trabalho de Leonardo Jardim. Um jogo menos controlado, mais exposto a contragolpes e com certa dificuldade de defender cruzamentos que vêm do lado do campo. Claro que isso pode resultar em risco defensivo, a depender da formação, mas pode ser um modo de deixar o Flamengo desconfortável — opinou Carlos Mansur, comentarista do SporTV.

Leonardo Jardim assumiu o time a partir do jogo contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Após o empate sem gols, a equipe disputou mais 14 partidas. São 10 vitórias, quatro empates e apenas um derrota. A equipe marcou 31 gols e sofreu 11. Média de 2,1 gols feitos por partida. E apenas 0,7 sofridos.

Para conter os cariocas, a comentarista Marília Ruiz apostaria em uma versão alternativa da escalação. Após trabalhar na transmissão da vitória do Grêmio sobre o Deportivo Riestra, a analista aponta uma estratégia com um meio-campo mais reforçado.

— Eu manteria a linha de quatro. Tiraria o Wagner Leonardo, colocaria o Noriega com Thiaguinho e Leonel Pérez. Noriega faz o terceiro zagueiro e eventualmente ainda reforça o meio. Assim o Gabriel Mec pode ficar mais solto com Amuzu e Carlos Vinícius no ataque — opinou.

Briga pela titularidade

O treino desta sexta deve encaminhar uma ideia de formação. Dodi, Tiaguinho e Noriega disputam uma vaga no meio-campo, com Leonel Pérez como favorito para seguir como volante.

Caso opte por manter três zagueiros, Balbuena e Wagner Leonardo disputam o lugar. Se a opção for voltar a ter dois pontas, com Gabriel Mec como meia, Amuzu e Enamorado são os favoritos para as funções.