Grêmio

Polêmica
Notícia

Odair Hellmann alfineta estratégia do Grêmio após empate: "E o Papito que é retranqueiro"

Técnico do Athletico-PR fez comentários sobre esquema do Tricolor após o empate em 0 a 0; auxiliar de Luís Castro respondeu

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS