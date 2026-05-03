Odair Hellmann alfineta estratégia do Grêmio após empate: "E o Papito que é retranqueiro"

Odair Hellmann na coletiva do Athletico. Athletico-PR / YouTube/Reprodução

Atualmente à frente do Athletico-PR, Odair Hellmann aproveitou para alfinetar o Grêmio após o empate sem gols do clube com o Tricolor, na Arena da Baixada, no sábado (2), pelo Brasileirão.

— Eu só queria ver há uns anos, lá em 2019 ou 2020, por exemplo, se o Papito colocasse três zagueiros, dois volantes e empatasse o jogo fora de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos, se o pescoço dele não iria ser cortado na beira da estrada — afirmou na coletiva pós-jogo. — E o Papito que é retranqueiro — completou.

O assunto veio a tona após o ex-comandante do Inter ser questionado sobre sua estratégia de manter um esquema ofensivo após a expulsão de Esquivel, aos 29 minutos do primeiro tempo, que deixou o Grêmio com um homem de vantagem.

Odair pareceu incomodado com o título de retranqueiro, que foi utilizado na pergunta, e rebateu:

— No Brasil, não pode jogar em transição que você é retranqueiro — destacou. — Não conheço nenhuma equipe do mundo que em determinados momentos dos jogos não se defenda em bloco médio e baixo — emendou.

O treinador acrescentou, contudo, que nos últimos anos conheceu novas escolas, "cresceu" como profissional e aprimorou seu conhecimento tático.

— Isso foi me dando amadurecimento, coragem, capacidade — afirmou.

Odair ainda pareceu guardar uma alfinetada para Luís Castro, contratado pelo Grêmio no início do ano.

— Às vezes gastam muito dinheiro com um (treinador) bastante ofensivo, mas que dentro de campo é retranqueiro, e os outros que são ofensivos ganham menos — concluiu.

Reação de auxiliar

No lado tricolor, a reação veio nas redes sociais do auxiliar técnico Vitor Severino, que comandou o time em função da suspensão de Luís Castro. No X (antigo Twitter), citou campanhas ruins de Odair e finalizou: "Quer ganhar mais, pede aumento, mister. E parabéns pelo grande início. É realmente muito difícil tirar pontos nesse estádio. Mérito vosso. Sem ironia."

Confira a coletiva de Odair: