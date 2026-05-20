O que vale para o Grêmio no jogo contra o Palestino

A principal meta do time de Luís Castro é evitar os playoffs da Sula, que complicam o calendário pós-Copa. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Seja por rendimento ou para efeitos de tabela, o Grêmio tem a obrigação de vencer o Palestino na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da Sul-Americana. Vice-líder do Grupo F com sete pontos, o Tricolor entra em campo pressionado após a vitória de 4 a 1 do Montevideo City Torque sobre o Deportivo Riestra, na terça-feira (19).

O resultado levou os uruguaios aos 12 pontos. Com isso, apenas uma vitória manterá o time de Luís Castro vivo na disputa pela liderança da chave e pela vaga direta nas oitavas de final da competição continental.

A partida, marcada para às 21h, na Arena, ganhou peso pela combinação entre tabela e momento do Tricolor. Sem empolgar na temporada e após empatar com o Bahia, ainda amedrontado pelo Z-4 do Brasileirão, o Grêmio tenta engrenar uma reação e evitar que a classificação na Sul-Americana fique limitada aos playoffs e prejudique o calendário pós-Copa. Uma vitória significa seguir dependendo apenas de si: na última rodada, tem confronto direto com o City Torque, também em Porto Alegre.

Mais do que três pontos

O duelo contra os chilenos representa mais do que a possibilidade de seguir brigando pela liderança do grupo. Preso a um ciclo de insucessos, com raros momentos de êxito, o Tricolor tem uma chance de encaminhar o rompimento com essa realidade que marca a temporada.

A principal meta do Grêmio é evitar os playoffs da Sul-Americana. Caso termine em segundo lugar no grupo, o clube precisará disputar uma fase extra contra um dos terceiros colocados da Libertadores — foi nesta etapa que acabou eliminado da competição no ano passado, para o Alianza Lima.

Seriam dois jogos a mais em um calendário já apertado para um clube que convive com a pressão no Brasileirão. Os playoffs da Sul-Americana estão previstos entre 22 e 29 de julho, justamente no período de retomada do campeonato nacional — marcado para 23 do mesmo mês —após a Copa do Mundo. Na prática, o Grêmio teria de buscar remanejamentos na tabela da CBF em meio também à preparação para a disputa das oitavas da Copa do Brasil.

Por isso, a partida contra o Palestino é tratada internamente como decisiva para manter viva a possibilidade de classificação direta às oitavas e ter alívio — no calendário e no ambiente.

Dúvidas na equipe

Luís Castro deve mandar a campo um time menos reativo do que foi no empate contra o Bahia e em outros jogos do Brasileirão. Ou seja: retoma a formação com dois zagueiros, que deu certo na rodada anterior do torneio, em vitória sobre o Riestra na Argentina. Porém, há dúvidas em todos os setores.

A principal baixa é Gustavo Martins, que está em tratamento intenso de lesão na coxa direita. Ele seguirá a recuperação para tentar enfrentar o Santos, no sábado (23), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o jovem Luís Eduardo deve seguir como titular ao lado de Viery. Com isso, Wagner Leonardo e Kannemann, pouco inspiradores em recentes atuações, devem ser opções no banco.

A tendência é que Gabriel Mec e Amuzu, que iniciaram como reserva no último domingo (17), voltem ao time titular. A dupla de volantes deve ser a mesma que foi contra o Bahia, com Léo Pérez e Noriega, mas Tiaguinho pode acabar sendo escolhido no lugar do peruano.

Outro que corre por fora para voltar ao time titular é Braithwaite. Seus três gols nos últimos quatro jogos o credenciam como uma sombra ao artilheiro da temporada Carlos Vinícius, que não balança as redes com bola rolando desde abril — marcou de pênalti contra o Riestra na semana retrasada.

Os cenários do jogo para o Grêmio

Vitória

Chegará vivo à última rodada, contra o City Torque, na briga direta pela liderança do Grupo F.

Empate

Não terá mais chances de terminar na liderança do grupo. Assim, garantirá, no máximo, a segunda colocação e disputará os playoffs da Sul-Americana contra um eliminado da Libertadores.

Derrota

Além de encerrar qualquer chance de liderança da chave, corre o risco de ser eliminado na última rodada, caso os chilenos vençam o Riestra e o Tricolor não pontue contra o Torque na Arena.