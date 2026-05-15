O que se fala sobre o futuro de Rogério Ceni no Bahia antes do jogo com o Grêmio

Ceni está sob pressão no comando do Bahia. Rafael Rodrigues / Bahia

O Bahia está longe de viver seu melhor momento na temporada. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor baiano acumula duras derrotas em 2026. A mais recente foi a eliminação na Copa do Brasil para o Remo.

Antes disso, o clube já havia caído de forma prematura na Libertadores, ao perder para os chilenos do O’Higgins, em plena Arena Fonte Nova.

Esses tropeços colocaram o técnico Rogério Ceni sob pressão no comando da equipe. A torcida vem trocando os aplausos por vaias, até mesmo quando o time vence, mas não apresenta um bom desempenho.

— O torcedor tem cobrado bastante e pede a saída de Ceni há muito tempo. Porém, o jeito de trabalhar do Grupo City, com esse formato europeu que tenta implantar no futebol brasileiro, faz com que eles não pensem em uma mudança neste momento. Por mais que exista cobrança e contestação ao trabalho do Rogério, a análise é de que, internamente, o clube entende que o trabalho vem sendo feito de forma correta. O Bahia teve eliminações precoces na Libertadores, caindo na pré para o O’Higgins, e agora na Copa do Brasil para o Remo. O que poderia acontecer seria algo semelhante ao que fez Renato Paiva, entregando o cargo, mas, pelo ambiente e pelo que percebemos nas coletivas, é muito difícil que Rogério faça isso neste momento — explicou o jornalista Marinho Júnior, do Canal do Puco.

Calendário enxuto

Com as eliminações precoces nos torneios de mata-mata, o Bahia terá apenas mais 24 jogos no calendário. Como já disputou 29 partidas na temporada, o clube chegará a somente 53 jogos em 2026, algo que não acontecia desde 2005, quando disputou apenas o Campeonato Baiano, a Série C do Brasileirão e a Copa do Brasil.

— Naquela ocasião, o Bahia fez menos de 70 jogos. Agora, volta a ter uma temporada enxuta, e o prejuízo é enorme por estar fora da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana. Além disso, o novo regulamento não permitiu que o clube disputasse a Copa do Nordeste. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Bahia ainda enfrentará Grêmio, Coritiba e Botafogo. Depois disso, haverá a paralisação. Já são seis jogos sem vitória entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil — completou o jornalista.