Grêmio

Olho no adversário
Notícia

O que se fala sobre o futuro de Rogério Ceni no Bahia antes do jogo com o Grêmio

Após duras eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, treinador vive momento de pressão

Geison Lisboa

Direto de Salvador

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