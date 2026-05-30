O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Corinthians

O Grêmio frustrou os mais de 42 mil torcedores que estiveram na Arena, neste sábado (30), pelo Brasileirão, com uma derrota de virada por 3 a 1 para o Corinthians.
Após abrir o placar no início da partida, com Gabriel Mec, o time treinado por Luís Castro viu o adversário passar à frente com gols de André, duas vezes, e Kaio César.
Com o resultado, o Grêmio segue próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, o Tricolor faz uma parada até o dia 17 de junho, quando volta a treinar para os compromissos do próximo semestre.
Os colunistas de GZH opinaram sobre esta derrota que coloca pressão sobre o trabalho de Luís Castro no clube. Veja abaixo.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
