O que disseram os colunistas de GZH sobre o empate do Grêmio com o City Torque

O Grêmio não passou de um empate em 2 a 2 contra o Montevideo City Torque, na Arena, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim, o Tricolor avançou em segundo no Grupo F e terá de disputar o playoff para buscar vaga nas oitavas de final.
Após um péssimo primeiro tempo, Gabriel Mec e Carlos Vinicius marcaram na segunda etapa. No sábado (30), às 17h30min, o Tricolor recebe o Corinthians, na Arena, pelo Brasileirão. Será o último jogo do Tricolor antes da parada no calendário para a Copa do Mundo.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
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