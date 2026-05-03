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O que disseram os colunistas de GZH sobre o empate do Grêmio com o Athletico-PR

Tricolor ficou no 0 a 0, mesmo com um a mais por quase uma hora, e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Zero Hora

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