O que disseram os colunistas de GZH sobre o empate do Grêmio com o Athletico-PR

Gustavo Martins foi bem contra Viveros, artilheiro do Brasileirão. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (2). Os donos da casa tiveram um jogador expulso ainda na etapa inicial, após revisão do VAR. Apesar da vantagem numérica em campo, o Tricolor não conseguiu superar o adversário e segue sem vencer fora de casa pela competição.

O Grêmio criou chances na segunda etapa, mas não aproveitou as oportunidades criadas. Nos minutos finais da partida, Riquelme recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com o resultado, a distância para o Z-4 do Brasileirão ficou em três pontos, antes do complemento da rodada, neste domingo (3).

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