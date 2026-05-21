O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Grêmio sobre o Palestino

O dinamarquês abriu o placar logo ao início da partida. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio segue vivo na Sul-Americana. Após vencer o Palestino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (20), na Arena. Os gols da partida foram marcados por Braithwaite aos três minutos do primeiro tempo e Pavon aos 22 da segunda etapa.

Com a vitória, basta agora o Tricolor vencer o Montevideo City Torque na próxima terça-feira (26) para garantir o primeiro lugar do Grupo F e a classificação direta às oitavas de final da competição continental.