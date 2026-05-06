O que disseram os colunistas de GZH sobre a goleada do Grêmio em cima do Riestra

Carlos Vinícius marcou um dos gols do Grêmio contra o Riestra. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio espantou a má fase nos jogos como visitante e voltou a vencer longe da Arena depois de 104 dias. A goleada por 3 a 0 sobre o Riestra aliviou o ambiente no vestiário e colocou o Tricolor na liderança do Grupo F da Sul-Americana.

Os gols do Grêmio foram marcados por Carlos Vinícius, Amuzu e Braithwaite. A equipe treinada por Luís Castro volta a campo no domingo, contra o Flamengo, às 19h30min, pelo Brasileirão.