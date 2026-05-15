O que disseram os colunistas de GZH sobre a goleada do Grêmio em cima do Confiança

Tricolor de Pavon está nas oitavas da Copa do Brasil. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor goleou o Confiança por 3 a 0, nesta quinta (14), em Aracaju, e confirmou sua vaga.

O Tricolor contou com gols de Braithwaite (duas vezes) e Willian para eliminar o adversário. O sorteio da próxima fase da competição ocorrerá em 26 de maio. Veja o que os colunistas de GZH disseram sobre a partida.