O que disseram os colunistas de GZH sobre a goleada do Grêmio em cima do Confiança

O Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor goleou o Confiança por 3 a 0, nesta quinta (14), em Aracaju, e confirmou sua vaga.
O Tricolor contou com gols de Braithwaite (duas vezes) e Willian para eliminar o adversário. O sorteio da próxima fase da competição ocorrerá em 26 de maio. Veja o que os colunistas de GZH disseram sobre a partida.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
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